В Новосибирской области в ДТП погиб 55-летний водитель ВАЗ

В Новосибирской области в ДТП погиб 55-летний водитель ВАЗ
В Новосибирской области в ДТП погиб 55-летний водитель ВАЗ
Сегодня, 09:59ПроисшествияФото: ГИБДД НСО
Автомобиль слетел с трассы и перевернулся.

В Новосибирской области погиб 55-летний водитель. Об этом передают в ГИБДД по региону.

Авария произошла в Чистоозёрном районе 17 апреля. По версии Госавтоинспекции, мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 2110 по трассе К-01 в направлении Купино.

На 85-м километре 55-летний водитель не справился с управлением автомобиля и слетел в кювет. Машина перевернулась. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Выясняются причины произошедшего.

Напомним, ранее под Новосибирском пострадал 4-летний ребенок в ДТП. Авария произошла днем 17 апреля на 18-м километре автодороги «Новосибирск-Колывань». Также в результате столкновения пострадал 37-летний водитель Toyota и его 35-летняя пассажирка.

Материалы по теме:
2022ДТПаварияпоследние новостипроисшествияНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы