Четырёхлетний ребенок пострадал в ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщают в ГИБДД по региону.
Авария произошла днем 17 апреля на 18-м километре автодороги «Новосибирск-Колывань». 62-летний водитель Mazda СХ-5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Carina, в которой находился четырехлетний ребенок.
В результате столкновения пострадал 37-летний водитель Toyota, а также его 35-летняя пассажирка и 4-летний ребёнок. Несовершеннолетний получил ушибы, сидя в детском кресле.
На месте ДТП работают правоохранители. В ГИБДД выясняют точные причины произошедшего.