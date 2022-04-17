Четырёхлетний ребенок пострадал в ДТП под Новосибирском

Четырёхлетний ребенок пострадал в ДТП под Новосибирском
Четырёхлетний ребенок пострадал в ДТП под Новосибирском
Сегодня, 18:11ПроисшествияФото: АСТ-54
Также пострадали двое взрослых - водитель и пассажирка.

В Новосибирской области ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщают в ГИБДД по региону.

Авария произошла днем 17 апреля на 18-м километре автодороги «Новосибирск-Колывань». 62-летний водитель Mazda СХ-5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Carina, в которой находился четырехлетний ребенок.

В результате столкновения пострадал 37-летний водитель Toyota, а также его 35-летняя пассажирка и 4-летний ребёнок. Несовершеннолетний получил ушибы, сидя в детском кресле.

На месте ДТП работают правоохранители. В ГИБДД выясняют точные причины произошедшего.

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