Под Новосибирском автомобиль превратился в груду металла после ДТП с длинномером

Столкновение произошло в четверг, 14 апреля на автомобильной дороге Р256 «Чуйский тракт» около полудня рядом с деревней Евсино. На опубликованных кадрах видно, как черная легковая машина смялась после столкновения с длинномером. Неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в данной аварии.