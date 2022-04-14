Под Новосибирском автомобиль превратился в груду металла после ДТП с длинномером

В Новосибирской области произошло страшное ДТП с участием легкового автомобиля и длинномера. Об этом рассказали свидетели аварии в социальных сетях.
Столкновение произошло в четверг, 14 апреля на автомобильной дороге Р256 «Чуйский тракт» около полудня рядом с деревней Евсино. На опубликованных кадрах видно, как черная легковая машина смялась после столкновения с длинномером. Неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в данной аварии.
На момент написания новости в ГИБДД данное ДТП не прокомментировали. На месте разбираются правоохранители. Выясняются подробности.
Напомним, ранее в Новосибирске женщина на автомобиле «Lada» врезалась в забор и погибла. По версии ГИБДД, водитель не была пристегнута.