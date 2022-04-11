Сразу несколько ДТП произошли на Красном проспекте в Новосибирске

Сразу несколько ДТП произошли на Красном проспекте в Новосибирске
Сразу несколько ДТП произошли на Красном проспекте в Новосибирске
Сегодня, 05:52ТранспортФото: АСТ-54
Вторая авария произошла из-за любопытности водителя.

В Новосибирске на Красном проспекте произошли два ДТП за несколько минут. Об этом написали в группе «АСТ-54».

В воскресенье, 11 апреля первая авария произошла в 23:03 на пересечении Красного проспекта и Крылова. В результате столкновения седаны Toyota Crown и Nissan Skyline вылетели на тротуар. Машины сильно повреждены.

Спустя 20 минут ровно на этом же месте произошло ещё одно ДТП. Автомобилист на такси Hyundai Solaris засмотрелся на первое происшествие и врезался в кроссовер Honda CR-V, водитель которого поворачивал налево из соседней полосы.

На месте ДТП разбирались сотрудники ГИБДД. Также была вызвана машина скорой медицинской помощи. Известно, что одного из водителей протестировали на наличие алкоголя в организме.

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