Сразу несколько ДТП произошли на Красном проспекте в Новосибирске

В Новосибирске на Красном проспекте произошли два ДТП за несколько минут. Об этом написали в группе «АСТ-54».
В воскресенье, 11 апреля первая авария произошла в 23:03 на пересечении Красного проспекта и Крылова. В результате столкновения седаны Toyota Crown и Nissan Skyline вылетели на тротуар. Машины сильно повреждены.
Спустя 20 минут ровно на этом же месте произошло ещё одно ДТП. Автомобилист на такси Hyundai Solaris засмотрелся на первое происшествие и врезался в кроссовер Honda CR-V, водитель которого поворачивал налево из соседней полосы.
На месте ДТП разбирались сотрудники ГИБДД. Также была вызвана машина скорой медицинской помощи. Известно, что одного из водителей протестировали на наличие алкоголя в организме.