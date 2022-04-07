Автобус с 15 рабочими попал в ДТП с иномаркой в Новосибирской области

Автобус с 15 рабочими попал в ДТП с иномаркой в Новосибирской области
Автобус с 15 рабочими попал в ДТП с иномаркой в Новосибирской области
Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: ГИБДД НСО
В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки.

Утром 7 апреля служебный автобус столкнулся с автомобилем Honda Partner на трассе в Новосибирской области. По данным ГИБДД региона, есть пострадавшие.

Авария произошла в 7:20 утра около Коченевского района. Женщина за рулём Honda Partner ехала со стороны села Крохалевка и на пересечении с Северным обходом на 7 км врезалась в автобус.

«В результате ДТП травмы получили женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля Honda. Их возраст и характер ранений уточняется», - добавили в ГИБДД Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что в момент аварии в автобусе находились 15 работников предприятия. Из них никто не пострадал.

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