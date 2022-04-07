Нарушитель на BMW спровоцировал ДТП и пробку в центре Новосибирска

Нарушитель на BMW спровоцировал ДТП и пробку в центре Новосибирска
Нарушитель на BMW спровоцировал ДТП и пробку в центре Новосибирска
Сегодня, 08:44ПроисшествияФото: Инцидент Новосибирск
Дорожную ситуацию осложнило разлитие топлива из бензобака BMW.

Утром 7 апреля на Красном проспекте в Новосибирске автомобиль BMW проехал на «красный» сигнал светофора и врезался в Honda Fit. Из-за аварии в центре города образовалась огромная пробка.

По данным службы аварийных комиссаров Альянс, водитель BMW нарушил правила дорожного движения на перекрёстке Красного проспекта и улицы Фрунзе. Он выехал на запрещающий сигнал светофора, чем вызвал столкновение.

После столкновения с Honda Fit автомобиль BMW занесло в бордюр. От удара в машине пробило бензобак и топливо разлилось по дороге.

На месте работали пожарные и сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП в центре города образовалась большая пробка, сообщают очевидцы.

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