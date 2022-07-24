Стали известны подробности жёсткого ночного ДТП со скорой в Новосибирске

Стали известны подробности жёсткого ночного ДТП со скорой в Новосибирске
Стали известны подробности жёсткого ночного ДТП со скорой в Новосибирске
Вчера, 11:06ПроисшествияФото: АСТ-54

Два человека попали в больницу после жёсткого ДТП со скорой в Новосибирске

В ночь с 23 на 24 в Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Подробности назвали в ГИБДД по региону.

По сообщению Госавтоинспекции, авария была в 03:17 на улице Большевистской. Легковой автомобиль Renault столкнулся со скорой помощью, которая везла беременную пациентку.

Кто стал виновником аварии – не ясно. Но судя по опубликованным фотографиям, у иномарки повреждена боковая часть, а у спецмашины – передняя. Очевидцы в соцетях предполагают, что автомобиль не пропустил скорую, которая ехала с включенной сиреной.

Не обошлось и без пострадавших. Водителя Renault (1966 год рождения) госпитализировали вместе с женщиной (1966 года рождения), которая сопровождала роженицу в карете «ГАЗа».

По факту произошедшего полиция ведет проверку. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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