Тело утонувшей 12-летней девочки нашли в Новосибирской области

Тело обнаружили в 200 метрах от села Вассино в реке Изылы.

В селе Вассино Новосибирской области спустя 6 суток поисков нашли тело 12-летней девочки, утонувшей в реке Изылы. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Школьница поскользнулась на бетонной плите и упала на глазах очевидцев в реку Изылы утром 16 апреля. Тело ребенка унесло течением. По факту гибели 12-летней девочки следователи начали проверку и организовали поиски. Вечером 22 апреля спасателям удалось найти тело ребенка в реке Изылы на расстоянии 200 метров от села Вассино. Правоохранители провели осмотр места, назначили судебно-медицинские экспертизы на установление всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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