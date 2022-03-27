В Новосибирске 17-летнего парня оштрафовали за плакат против ВС РФ

В Новосибирске 17-летнего парня оштрафовали за плакат против ВС РФ
В Новосибирске 17-летнего парня оштрафовали за плакат против ВС РФ
Сегодня, 06:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Молодого новосибирца задержали за плакат с надписью, дискредитирующей действия Вооруженных сил Российской Федерации.

В Новосибирске несовершеннолетнего оштрафовали на 30 тысяч рублей за плакат, подрывающий доверие ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Парня 17 лет задержали 6 марта в Дзержинском районе города. Полицейские нашли у него плакат против использования Вооружённых сил России. Однако о тексте не уточняется.

В отношении несовершеннолетнего составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дело рассмотрела комиссия и его привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в 30 тысяч рублей.

Напомним, 15 марта 2022 года, в Новосибирске за подобные действия задержали 21-летнего жителя парня. Суд оштрафовал его на 30 тысяч за публичную дискредитацию действий Вооружённых сил РФ.

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