В Новосибирске 17-летнего парня оштрафовали за плакат против ВС РФ

В Новосибирске несовершеннолетнего оштрафовали на 30 тысяч рублей за плакат, подрывающий доверие ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Парня 17 лет задержали 6 марта в Дзержинском районе города. Полицейские нашли у него плакат против использования Вооружённых сил России. Однако о тексте не уточняется.
В отношении несовершеннолетнего составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дело рассмотрела комиссия и его привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в 30 тысяч рублей.
Напомним, 15 марта 2022 года, в Новосибирске за подобные действия задержали 21-летнего жителя парня. Суд оштрафовал его на 30 тысяч за публичную дискредитацию действий Вооружённых сил РФ.