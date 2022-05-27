В Новосибирске сгорела квартира на шестом этаже жилого дома

Собеседник редакции рассказал, что он заметил большой пожар в доме напротив недавно – это произошло около 18:00. Он отметил быстроту пожарных, которые прибыли на место происшествия в считанные минуты и потушили огонь.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили информацию о пожаре.
«27 мая 2022 в 18:31(мест) по ул. Новосибирская произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения шел черный дым из квартиры на шестом этаже. При помощи спасательных устройств эвакуировано три человека, примерно 15 человек эвакуировались самостоятельно, не пострадали», - уточнили в ведомстве.
Огонь был полностью ликвидирован в 18:52. В тушении принимали участие восемь пожарных машин и 28 человек. О пострадавших пока ничего неизвестно.