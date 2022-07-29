Жители городов Сибири почувствовали землетрясение сильнее новосибирцев

«У меня закружилась голова от землетрясения – у меня такое бывает, когда давление поднимается. Однако все это закончилось через секунд 10, поэтому я поняла, что это другое», - сказала Александра Некрасова из Кемерово.
При этом в Томске все более гладко, но Ксения Башурова тоже успела испугаться – «мы с мамой просто сидели в ужасе и смотрели друг на друга, сначала показалось, что у нас поехала крыша», - отметила она.
Стоит отметить, что самые сильные подземные толчки магнитудой в 7 баллов ощутили жители Республики Тыва.