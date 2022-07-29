Жители городов Сибири почувствовали землетрясение сильнее новосибирцев

Жители городов Сибири почувствовали землетрясение сильнее новосибирцев
Жители городов Сибири почувствовали землетрясение сильнее новосибирцев
Вчера, 21:18ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Проживающие в Томске и Кемерово люди по ощущениям сильнее почувствовали землетрясение 29 июля 2022 года. Информацию Atas.info предоставили очевидцы.

«У меня закружилась голова от землетрясения – у меня такое бывает, когда давление поднимается. Однако все это закончилось через секунд 10, поэтому я поняла, что это другое», - сказала Александра Некрасова из Кемерово.

При этом в Томске все более гладко, но Ксения Башурова тоже успела испугаться – «мы с мамой просто сидели в ужасе и смотрели друг на друга, сначала показалось, что у нас поехала крыша», - отметила она.

Стоит отметить, что самые сильные подземные толчки магнитудой в 7 баллов ощутили жители Республики Тыва.

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