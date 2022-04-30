Стали известны подробности пропажи 14-летней Анны Адовой в Новосибирской области

Четырнадцатилетняя девочка Анна Адова пропала по пути в школу днем 29 апреля в городе Черепаново Новосибирской области и до сих пор не вернулась домой. Волонтеры раскрыли обстоятельства пропажи школьницы на вторые сутки.

«Утром села в автобус до Безменово, там находится её школа. Вышла возле учреждения и сказала одноклассникам, что плохо себя чувствует. Поехала в больницу – рядом есть фельдшерско-акушерский пункт. До больницы она так не доехала», - сообщила Atas.info руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. Последний раз Анну видели в пятницу на железнодорожном вокзале в Черепаново. Куда именно поехала девочка неизвестно. Волонтеры добавили, что ребенок уже сбегал из дома год назад. Тогда родители нашли её сами через некоторое время. При этом далеко от Черепановского района. Именно поэтому Анну Адову разыскивают по Искитимскому району и Новосибирску. В день пропажи она была одета в красную куртку, школьное платье, бордовые кроссовки. С собой взяла красный рюкзак.

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