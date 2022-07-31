Два человека погибли в ДТП с фурой на Северной объезде под Новосибирском – ГИБДД

Два человека погибли в ДТП с фурой на Северной объезде под Новосибирском – ГИБДД
Два человека погибли в ДТП с фурой на Северной объезде под Новосибирском – ГИБДД
Вчера, 20:40ПроисшествияАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Стали известны подробности аварии с грузовиком и двумя иномарками на Северном объезде под Новосибирском – там погибли два человека. Информацию предоставили в городском ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2114» в 18:40 двигался по дороге «Северный обход» в сторону села Коченево. Спустя некоторое время он столкнулся со встречной LADA Granta, которая от этого выехала на встречку прямо под грузовик Volvo.

Водитель LADA 1954 года рождения и его пассажирка скончались на месте происшествия – женщину пытались спасти врачи.

Сотрудники ДПС продолжают работать на месте трагического происшествия – они выясняют все обстоятельства, которые способствовали ДТП.

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