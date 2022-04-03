Снегом засыпало Новосибирск 3 апреля

Снегом засыпало Новосибирск 3 апреля
Снегом засыпало Новосибирск 3 апреля
Сегодня, 07:42ПолитикаФото: Атас.инфо
Снегом и метелью "порадовало" жителей Новосибирска первое воскресенье апреля. На дорогах слякоть и грязь от растаявшего снега, с крыш скатываются снежные глыбы.

3 апреля в Новосибирске выпал снег. Температуры плюсовые и при таком раскладе белый снежок моментально превращался в грязную кашу.

По данным Яндекс.Погоды сегодня в Новосибирске ожидается до +3 и уже к обеду снег превратится в дождь.

Не повезло в этот день любителям электросамокатов. Двухколесные средства передвижения засыпало снегом, и кататься на них сейчас просто опасно.

Между тем, уже во вторник, 5 апреля, ожидается потепление до +14 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

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