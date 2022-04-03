Снегом засыпало Новосибирск 3 апреля

3 апреля в Новосибирске выпал снег. Температуры плюсовые и при таком раскладе белый снежок моментально превращался в грязную кашу.
По данным Яндекс.Погоды сегодня в Новосибирске ожидается до +3 и уже к обеду снег превратится в дождь.
Не повезло в этот день любителям электросамокатов. Двухколесные средства передвижения засыпало снегом, и кататься на них сейчас просто опасно.
Между тем, уже во вторник, 5 апреля, ожидается потепление до +14 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.