В Новосибирске домашнего лабрадора унесло течением в реке Обь

В Новосибирске домашнего лабрадора унесло течением в реке Обь
В Новосибирске домашнего лабрадора унесло течением в реке Обь
Сегодня, 11:12ПолитикаФото: Спасатели МАССПес по кличке Саймон
Хозяин прогуливался с животным возле реки Обь. В один момент лабрадора стало уносить течением, а своими силами мужчина не справился. Спасатели доставали собаку больше часа. Пес по кличке Саймон доплыл до острова Кораблик, где был и перехвачен сотрудниками МАСС.

Домашнего лабрадора чуть ли не унесло сильным течением в реке Обь в Новосибирске. Его удалось достать спасателям МАСС.

Видео:Спасатели МАСС

Инцидент произошел вечером 5 мая. Хозяин собаки позвонил спасателям и объяснил, что его домашнего питомца уносит течением реки к ж/д мосту «Комсомольский». Собака по кличке Саймон доплыла до острова Кораблик, где ее перехватили спасатели на катере.

Вылавливали животное полтора часа, а после передали 23-летнему владельцу. Саймон не пострадал.

Напомним, пес по кличке Беляш ждет погибшего хозяина у сгоревшего дома под Новосибирском. Местные жители обеспокоены судьбой Беляша, потому что в поселке весной никто не живет. Люди хотят найти псу нового хозяина.

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