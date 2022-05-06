В Новосибирске домашнего лабрадора унесло течением в реке Обь

Домашнего лабрадора чуть ли не унесло сильным течением в реке Обь в Новосибирске. Его удалось достать спасателям МАСС.
Инцидент произошел вечером 5 мая. Хозяин собаки позвонил спасателям и объяснил, что его домашнего питомца уносит течением реки к ж/д мосту «Комсомольский». Собака по кличке Саймон доплыла до острова Кораблик, где ее перехватили спасатели на катере.
Вылавливали животное полтора часа, а после передали 23-летнему владельцу. Саймон не пострадал.
Напомним, пес по кличке Беляш ждет погибшего хозяина у сгоревшего дома под Новосибирском. Местные жители обеспокоены судьбой Беляша, потому что в поселке весной никто не живет. Люди хотят найти псу нового хозяина.