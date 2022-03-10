Исследования биологического оружия велись США в лабораториях Украины – Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило информацию о военно-биологических исследований США на территории Украины. В рамках проектов UP-4, Р-781, UP-8, UP-2, UP-9, UP-10 в качестве переносчиков инфекционных заболеваний изучались птицы, летучие мыши и насекомые, заявлено на брифинге Минобороны РФ 10 марта 2022.

Минобороны России сообщило подробности о реализации военно-биологических программ США на территории Украины на брифинге. Целью проекта UP-4, являлось изучение возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц. Проект реализовывался в лабораториях Киева, Одессы и Харькова - было заявлено на брифинге 10 марта. «Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов», - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Маршруты двух видов перелетных птиц пролегали по территории России. В проект Р-781 в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия изучались летучие мыши. Изучались инфекции способные передаваться от них человеку: возбудители чумы, бруцеллеза, лептоспироза и коронавирусов. Проект UP-8 изучал вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. Проекты UP-2, UP-9, UP-10, были направлены на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней. Фото: Минобороны РФ Проекты реализовывались с привлечением не только украинских, но и грузинской биолаборатории во взаимодействии с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США. Исследование проводились вблизи границ России – на черноморском побережье и на Кавказе. «Пентагон интересует также насекомые переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами», - сообщил Игорь Кириллов.

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