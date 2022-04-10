Фламинго впервые вышли на улицу в Новосибирском зоопарке

Фламинго впервые вышли на улицу в Новосибирском зоопарке
Фламинго впервые вышли на улицу в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 06:41ПолитикаФото: Эмилия Каплунская / Атас.инфо
Птиц подготавливали к выходу постепенно.

В Новосибирском зоопарке фламинго выпустили из павильона на улицу. Об этом рассказали в пресс-службе зоологического парка имени Р.А. Шило.

Видео:Новосибирский зоопарк

Фламинго вышли на улицу после зимы впервые. В холода птицы жили в специальном теплом павильоне. В зоопарке объяснили, что переселение в вольер не было резким. Фламинго подготавливали постепенно. Сотрудники открывали двери в павильоны, чтобы птицы могли привыкнуть к прохладному воздуху.

Розовые птицы не испугались весенней свежести, а наоборот, только стремились на улицу. Теперь посетители зоопарка смогут наблюдать за яркими фламинго на свежем воздухе.

Напомним, ранее в зоопарке родился детеныш у пары очковых лангуров. Редкая обезьянка родилась ещё в конце февраля, но только сейчас её показали посетителям. К слову, у пары приматов это уже пятый детёныш. Первенец появился на свет ещё 2016 году.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы