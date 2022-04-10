Фламинго впервые вышли на улицу в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке фламинго выпустили из павильона на улицу. Об этом рассказали в пресс-службе зоологического парка имени Р.А. Шило.
Фламинго вышли на улицу после зимы впервые. В холода птицы жили в специальном теплом павильоне. В зоопарке объяснили, что переселение в вольер не было резким. Фламинго подготавливали постепенно. Сотрудники открывали двери в павильоны, чтобы птицы могли привыкнуть к прохладному воздуху.
Розовые птицы не испугались весенней свежести, а наоборот, только стремились на улицу. Теперь посетители зоопарка смогут наблюдать за яркими фламинго на свежем воздухе.