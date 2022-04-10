Фламинго впервые вышли на улицу в Новосибирском зоопарке

Напомним, ранее в зоопарке родился детеныш у пары очковых лангуров. Редкая обезьянка родилась ещё в конце февраля, но только сейчас её показали посетителям. К слову, у пары приматов это уже пятый детёныш. Первенец появился на свет ещё 2016 году.