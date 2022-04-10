Мэрию в Новосибирске залили синей и жёлтой краской

В этот день на площади Ленина собрались пикетчики. В обеденное время на крыльце здания мэрии появилась разлитая желтая и синяя краска. Полицейские задержали виновного через несколько часов. Выяснилось, что акт вандализма совершил 41-летний директор частной котельной.