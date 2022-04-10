Мэрию в Новосибирске залили синей и жёлтой краской

В Новосибирске крыльцо мэрии залили цветными красками. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале мэр города Анатолий Локоть. Сам инцидент произошел 9 апреля.
В этот день на площади Ленина собрались пикетчики. В обеденное время на крыльце здания мэрии появилась разлитая желтая и синяя краска. Полицейские задержали виновного через несколько часов. Выяснилось, что акт вандализма совершил 41-летний директор частной котельной.
Теперь мужчине грозит за вандализм до 3-х лет лишения свободы. Однако мэр Анатолий Локоть предложил отправить задержанного на принудительные работы.
«Лучшим наказанием стали бы принудительные работы по устранению последствий своей выходки. Общественно полезное отскабливание краски проясняет сознание. Пусть принесет хоть какую-то пользу городу», - написал Анатолий Локоть.
Напомним, ранее студента новосибирского университета задержали за флаг Украины в окне общежития. Флаг заметил комендант общежития. После этого об инциденте стало известно деканату.