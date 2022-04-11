Блогер Тимур Ханов рассказал о причинах переезда из Новосибирска в Израиль

Также известно, что суд Октябрьского района назначил бывшему депутату штраф в 1,5 миллиона рублей по иску полиции. Блогер добавил, что мог бы решить эту проблему, объявив сбор пожертвований или потребовав признать себя банкротом. Многие новосибирцы задаются вопросом, как Ханов смог улететь из страны с таким большим долгом. Однако, как предполагают СМИ, решение суда еще не вступило в законную силу.