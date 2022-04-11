Блогер Тимур Ханов рассказал о причинах переезда из Новосибирска в Израиль

Экс-депутат Тимур Ханов рассказал, что оформляет новое гражданство и не собирается возвращаться в Россию. Напомним, бывший депутат Горсовета покинул РФ еще 7 апреля. Ханов раскрыл причины переезда.
По словам блогера, он уже давно планировал путешествие. В своем отъезде он видит возможность познакомиться с интересующей его культурой. Как пишет НГС, в ближайшее время Ханов возвращаться в Россию не планирует. Сейчас он изучает иврит и готовится к получению паспорта гражданина Израиля.
Также известно, что суд Октябрьского района назначил бывшему депутату штраф в 1,5 миллиона рублей по иску полиции. Блогер добавил, что мог бы решить эту проблему, объявив сбор пожертвований или потребовав признать себя банкротом. Многие новосибирцы задаются вопросом, как Ханов смог улететь из страны с таким большим долгом. Однако, как предполагают СМИ, решение суда еще не вступило в законную силу.
Тимур Ханов добавил, что основной причиной уезда в Израиль стала слежка. Блогер заявил, что его телефон прослушивают, а также взламывают социальные сети.