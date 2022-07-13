Депутат Козловский: «Построить полигоны без концессии на областные деньги дешевле»

Депутат Козловский: «Построить полигоны без концессии на областные деньги дешевле»
Депутат Козловский: «Построить полигоны без концессии на областные деньги дешевле»
Вчера, 11:47ПолитикаДмитрий ТростниковФото: Предоставлено Дмитрием КозловскимДмитрий Козловский, депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Проект новой мусорной концессии в Новосибирской области вынесен на сессию Законодательного собрания 14 июля 2022. Только два депутата из состава профильного комитета по строительству, ЖКХ и тарифам воздержались при голосовании, остальные были «за».

Дмитрий Анатольевич, почему вы воздержались при голосовании?

Я сторонник того, чтобы строить мусороперерабатывающие комплексы на областные деньги. У нас в Новосибирской области концессий набрали уже столько, что пришлось разработать областной закон, ограничивающий ежегодный «потолок» бюджетных обязательств перед коммерческими структурами, работающими в рамках ГЧП.

Построить мусороперерабатывающие комплексы на бюджетные деньги дешевле обойдется, и тариф будет меньше. При этом область не будет нести риски из-за прописанных в концессии гарантированных объемов ТБО. Мы ведь подписываем, что если мы не привезем 300 тысяч тонн на полигон в Верх-Туле, 330 – на полигон в Раздольном ежегодно, то будем должны из областного бюджета компенсировать концессионеру недополученные доходы. Я считаю, что можно найти финансовые средства и за несколько лет реализовать такой проект без концессии.

Какие слабые моменты остались в соглашении?

То, что концессионер вкладывает «три копейки» а 95% средств заемные. Займ дает «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), и потом 25 лет (срок концессии) концессионер зарабатывает деньги за счет тарифа, который он же и задрал, возвращая свои вложения. Область сама может все сделать, и дешевле обойдется.

Вдобавок, Советом Федерации одобрен закон, по которому через несколько лет граждан обяжут разделять мусор. На сегодняшний день в Новосибирске уже есть 6 тысяч контейнеров раздельного сбора мусора. Из этих контейнеров мусор едет не на полигоны, а в другие перерабатывающие цеха. К 2030-му году мы будем должны порядка 60-70% мусора перерабатывать на вторсырье. Если не учесть эти тенденции, то объемы мусора уменьшатся, и нашим внукам придется платить концессионеру компенсации.

Заседание прошло более мирно и компромиссно, чем комитеты 15 июня 2022. Какие аргументы правительства повлияли на позицию депутатов?

Они нашли деньги ППК РЭО, которые нам пообещали. Под 6% годовых. Потому что первый вариант концессии, который нам предоставили: там было под 12% заемные средства у банка и под 13%, если концессионер вкладывает собственные средства.

Прилично уменьшены гарантированные объемы. Раньше у нас планировались объемы 400 и 400 тысяч тонн в год для двух полигонов, сейчас 300 и 330 тысяч тонн – цифры ближе к реальности. Это тоже наша работа. Поэтому с каждым разом наш шум на комитетах уменьшается. Потому что правительство вносит изменения в концессионное соглашение.

И главное, мы добились, что концессия разделена на два лота. Будет объявлен конкурс. Теперь могут участвовать больше экономических структур.

Не только компания группы ВИС, как это было в расторгнутой концессии 2016 года?

Не только ВИС, но и наши, новосибирские организации.

Сюжеты:
Мусорная концессия 2022
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