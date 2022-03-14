Министр культуры Новосибирской области прокомментировала спецоперацию в Украине

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева высказалась насчет спецоперации ВС России в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. О своей позиции в этом политическом вопросе она заявила в студии ОТС в рамках программы «Отдельная тема».
Ярославцеву возмутило высказывание, что русскому человеку должно быть стыдно. По ее мнению, это давление и проверка. Некоторые звезды шоубизнеса не смогли противостоять такому напору и высказались неоднозначно насчет действий России.
Ярославцева считает, что нельзя и нечестно критиковать свою страну за спиной, нужно отвечать за свои слова и действия. Многие главы культурных учреждений получают президентские гранты, но это не мешает им почему-то критиковать президента.
По словам Ярославецевой, ей близка позиция дирижера Валерия Гергиева и оперной певицы Анны Нетребко, у которых сорвались контракты с западной стороной из-за их позиции.
Напомним, спецоперацию поддержали многие политические деятели Новосибирской области, несколько депутатов даже отправились в Луганск для оказания помощи.