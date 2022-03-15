Новосибирцы рассказали о планах уехать на ПМЖ в Казахстан из-за ситуации в стране

Новосибирцы задумались о переезде в Республику Казахстан в связи с введенными санкциями против России из-за ситуации в Украине.
Несколько горожан разного возраста и профессии решили покинуть Новосибирск в поисках лучшей жизни за границей.
Среди них психолог Максим Седов. По словам специалиста, он консультирует в большей степени иностранцев, но оплату не может принимать из-за санкций. Также ему недоступна реклама через соцсети, такие как Facebook из-за блокировки. Психолог видит выход в отъезде в Павлодар, а после Армению или Узбекистан.
Виктор и его супруга работают инженерами и ранее имели гражданство Казахстана. В связи с ситуацией они задумались об отъезде. Квартиру в Новосибирске они не собираются ни продавать, ни сдавать. А в Казахстане намерены снять жилье и найти работу. По их мнению, в другой стране такие специалисты, как они, всегда найдут работу. К примеру, Виктор, готов работать челноком и возить товары в Россию.
Студент первого курса Алекс решил пожить у своей подруги в Казахстане и дистанционно закончить год. В новой стране он планирует поработать тату-мастером и искать клиентов для продажи своих арт-рисунков.
Социолог Александр рассчитывает сначала сам обосноваться в Казахстане, а после забрать свою семью. В республике у него есть родственники, и он надеется, что не останется без работы, ведь Казахстан не так популярен, как Ереван и Тбилиси, рассказывает он НГС.