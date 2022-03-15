Новосибирцы рассказали о планах уехать на ПМЖ в Казахстан из-за ситуации в стране

Виктор и его супруга работают инженерами и ранее имели гражданство Казахстана. В связи с ситуацией они задумались об отъезде. Квартиру в Новосибирске они не собираются ни продавать, ни сдавать. А в Казахстане намерены снять жилье и найти работу. По их мнению, в другой стране такие специалисты, как они, всегда найдут работу. К примеру, Виктор, готов работать челноком и возить товары в Россию.