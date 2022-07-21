Новосибирский депутат Поповцев фиктивно получал зарплату помощницы – похищены 800 000

Дело депутата новосибирского Заксобрания о мошенничестве рассмотрит суд

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев проходит фигурантом по делу о мошенничестве с зарплатой фиктивно нанятого сотрудника. Об этом проинформировали в СУ СК по региону.

По данным следствия, 50-летний народный избранник фиктивно нанял помощницу. Поповцев получал ее зарплату, а сотрудница не выполняла никакие поручения. В итоге на депутата возбудили уголовное дело по факту мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. В результате противозаконных действий у Заксобрания было похищено более 800 тысяч рублей. Тогда на момент следствия Поповцев находился под домашним арестом. В совершении преступления депутат не признался. Теперь уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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