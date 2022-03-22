Жителя Барабинского района осудили на 13 лет колонии за два удара кулаком

Водителю назначили штраф 3 млн за сбитую насмерть 10-летнюю девочкуПо версии следствия, представленной в суде, в октябре 2020 года 45-летний местный житель, находившийся в квартире на улице Школьная в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил кулаками по голове своего знакомого. От полученных во время ударов травм 48-летний мужчина скончался.