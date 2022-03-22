Жителя Барабинского района осудили на 13 лет колонии за два удара кулаком

Жителя Барабинского района осудили на 13 лет колонии за два удара кулаком

Жителя Барабинского района осудили на 13 лет колонии за два удара кулаком

Сегодня, 16:34
Политика
Известен приговор жителю села Дунаевка в Барабинском районе, который убил своего знакомого несколькими кулачными ударами.

22 марта стал известен приговор жителю села Дунаевка в Барабинском районе, который убил своего знакомого несколькими кулачными ударами.

Водителю назначили штраф 3 млн за сбитую насмерть 10-летнюю девочкуПо версии следствия, представленной в суде, в октябре 2020 года 45-летний местный житель, находившийся в квартире на улице Школьная в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта несколько раз ударил кулаками по голове своего знакомого. От полученных во время ударов травм 48-летний мужчина скончался.

Собранные Барабинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по Новосибирской области доказательства, а также обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей суд признал достаточными и вынес подсудимому приговор по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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