Незаконные рекламные конструкции продолжили убирать в Новосибирске

Противозаконные рекламные баннеры решили продолжить убирать в Новосибирске, несмотря на отмену МЧМ-2023. По мнению властей, такая мера станет действенным способом поддержки добросовестных участников рынка.
Начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов рассказал, что когда один рекламные объект стоит без оплаты в бюджет, а рядом законный, то это неправильные условия. Задача правительства сейчас – это оперативно выявить и убрать незаконные конструкции.
Специалисты каждую неделю проводят мониторинг по выявлению незаконных объектов. Например, в марте было убрано 16 конструкций, а большая часть с улицы Красный проспект. В 2021 году было демонтировано около 30 рекламных баннеров, сообщает АиФ-Новосибирск.
Напомним, что в Новосибирске наложили мораторий на снос нестационарных объектов. К ним относятся киоски, стоянки и СТО.