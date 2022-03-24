Незаконные рекламные конструкции продолжили убирать в Новосибирске

Начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов рассказал, что когда один рекламные объект стоит без оплаты в бюджет, а рядом законный, то это неправильные условия. Задача правительства сейчас – это оперативно выявить и убрать незаконные конструкции.