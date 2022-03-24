Незаконные рекламные конструкции продолжили убирать в Новосибирске

Незаконные рекламные конструкции продолжили убирать в Новосибирске
Незаконные рекламные конструкции продолжили убирать в Новосибирске
Сегодня, 16:28ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Всего в Новосибирске было демонтировано 16 незаконных объектов в марте 2022 года

Противозаконные рекламные баннеры решили продолжить убирать в Новосибирске, несмотря на отмену МЧМ-2023. По мнению властей, такая мера станет действенным способом поддержки добросовестных участников рынка.

Начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов рассказал, что когда один рекламные объект стоит без оплаты в бюджет, а рядом законный, то это неправильные условия. Задача правительства сейчас – это оперативно выявить и убрать незаконные конструкции.

Специалисты каждую неделю проводят мониторинг по выявлению незаконных объектов. Например, в марте было убрано 16 конструкций, а большая часть с улицы Красный проспект. В 2021 году было демонтировано около 30 рекламных баннеров, сообщает АиФ-Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске наложили мораторий на снос нестационарных объектов. К ним относятся киоски, стоянки и СТО.

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