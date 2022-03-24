«Произвел фурор агитацией на пляже»: Чем запомнился Жириновский в Новосибирске

«Владимир Вольфович в Новосибирске был частым гостем, потому что это третий город страны - дороги все ведут сюда. При этом у партии ЛДПР в регионе всегда были прочные позиции, например, первый в стране одномандатник, который прошел в Госдуму – это был Евгений Логинов. Потом была ситуация в новосибирском Горсовете, когда партия чуть не получила большинство. Поэтому ЛДПР здесь всегда имела большую поддержку, а сам известный политический деятель всегда обращал на Новосибирск большое внимание», - сказал Кузменкин.