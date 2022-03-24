«Произвел фурор агитацией на пляже»: Чем запомнился Жириновский в Новосибирске

Российский политик, председатель ЛДПР Владимир Жириновский в возрасте 76 лет в начале февраля попал в больницу с коронавирусом. Он легко перенес болезнь дома, но в скором времени начались осложнения, что привело к экстренной госпитализации. Врачи диагностировали у политика септический шок. После этого вся Россия начала следить за состоянием его здоровья, а многие слухи ведут к тому, что он находится на грани жизни и смерти. В связи с этим Atas.info вспомнил визиты великого оратора в Новосибирск.
В самой партии сначала отрицали факт госпитализации, а после даже заявили, что лидер проходит плановый курс лечения и уже скоро вернется домой. Однако состояние Владимира Вольфовича постоянно менялось – появлялись новости о том, что он находится на ИВЛ, что его ввели в искусственную кому, а затем вывели, так как ему стало легче. В марте врачи начали прослеживать положительную динамику лечения, но затем Жириновскому вновь стало плохо.
Известный новосибирский журналист, в прошлом главный редактор газеты "Вечерний Новосибирск" Владимир Кузменкин встречался с ним множество раз. Он поделился информацией, чем больше всего ему запомнился Владимир Жириновский, какое впечатление он на него произвел.
«Владимир Вольфович в Новосибирске был частым гостем, потому что это третий город страны - дороги все ведут сюда. При этом у партии ЛДПР в регионе всегда были прочные позиции, например, первый в стране одномандатник, который прошел в Госдуму – это был Евгений Логинов. Потом была ситуация в новосибирском Горсовете, когда партия чуть не получила большинство. Поэтому ЛДПР здесь всегда имела большую поддержку, а сам известный политический деятель всегда обращал на Новосибирск большое внимание», - сказал Кузменкин.
Он добавил, что еще в 2010 году Владимир Жириновский говорил, что приехал в Новосибирск уже в 10 раз. После этого он еще приезжал сюда по своим рабочим делам.
Кузменкин поделился историей, которая запомнилась не только ему, но и многим жителям Новосибирска.
«Мне запомнился тот момент, когда он ходил по одному из новосибирских пляжей и агитировал, чем и произвел на многих людей фурор – такого никогда не видели от политиков»восхитился журналист.
Была однажды у Кузменкина встреча с Жириновским и в городе Обь под Новосибирском, где проходил митинг – там и выступал скандальный политический деятель, а после этого проехался с журналистом вместе в машине.
«У меня была договоренность, что у нас будет эксклюзивная возможность пообщаться с ним. После митинга он попросил сесть рядом с собой на сиденье, а когда я начал садиться, услышал его крик «Не раздави мою фуражку летчика!». Как потом оказалось, ему подарили такую фуражку, а я на неё чуть не уселся», - поделился историей Владимир Кузменкин.
Журналист также обратил внимание на то, что глава ЛДПР строго относится к своему здоровью. Например, он курил дамскую сигарету через мундштук.
«У меня остались интересные сувениры после встреч с Владимиром Вольфовичем. Во первых, мало кто знает, что он издал большое количество трудов под своей фамилией. Самого разного свойства. Один из них – художественная книга «Последний вагон на Север». Был еще один интересный сувенир – это хороший мужской одеколон «Жириновский» французского производства. На нем была очень интересная пробка с профилем политика в фуражке, которая у меня сохранилась», - отметил Кузменкин.
Новосибирский журналист рассказал, что многие лидера партии никогда не воспринимали всерьез, но на самом деле он другой человек, и у многих до сих пор вызывает уважение.
«Жириновского многие воспринимали, как пугало какое-то, но на самом деле – это человек, который впервые внес яркую публичность в российскую политику, он является шоуменом»вспоминает Кузменкин.
По его словам, глава ЛДПР показал, что политика может-быть не только серой, когда все выходят одинаковые, а то, что она может быть публичной, а равных ему в этом просто не было.
Он добавил, что Владимир Вольфович в одиночку создал парламентскую партию ЛДПР и достиг очень больших результатов. Также он выделился тем, что создал «Институт мировых цивилизаций», который проводит интересные расследования.
«Владимир Жириновский практически один из первых современных российских геополитиков. Он стал им еще тогда, когда это слово не вернулось в наш лексикон. Если посмотреть его выступления того времени, то можно понять, что политик уже являлся такой личностью», - сказал журналист.
Журналист отметил важное качество Жириновского – он писал романы, а книга «Монгольская конница» должна была стать его новым творением, но он её так и не выпустил. Она должна была быть о том, что русская история влияет на наш сегодняшний менталитет – «как сбросив монголов, сели на эту монгольскую конницу, так и скачем», - отмечал лидер известной партии.