Новым прокурором Убинского района стал 33-летний Валерий Бадмаев

Стоит отметить, ещё зимой 2020 года прокуратуру района возглавил уроженец Омска Кондрашев Ростислав. Он делился со СМИ большими планами, ставил перед собой задачи по контролю соблюдения прав детей и стариков. О том, какую должность теперь займет Кондрашев не уточняется.