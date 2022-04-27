Новым прокурором Убинского района стал 33-летний Валерий Бадмаев

Пост прокурора Убинского района Новосибирской области занял 33-летний советник юстиции Валерий Бадмаев. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Валерий Бадмаев назначен главой районной прокуратуры сроком на 5 лет. До этого поста он работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СУ СК по Новосибирской области.
Новый прокурор Убинского района закончил Уральскую государственную юридическую академию в 2011 году. Начинал свою карьеру с должности помощника прокурора Дзержинского и Ленинского районов Новосибирска. Также был заместителем прокурора Болотнинского района.
«Бадмаев В.Б. коммуникабелен, тактичен, требователен, в коллективе пользуется уважением и авторитетом. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Новосибирской области», - сообщили в прокуратуре региона.
Стоит отметить, ещё зимой 2020 года прокуратуру района возглавил уроженец Омска Кондрашев Ростислав. Он делился со СМИ большими планами, ставил перед собой задачи по контролю соблюдения прав детей и стариков. О том, какую должность теперь займет Кондрашев не уточняется.