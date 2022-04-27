Новым прокурором Убинского района стал 33-летний Валерий Бадмаев

Новым прокурором Убинского района стал 33-летний Валерий Бадмаев
Новым прокурором Убинского района стал 33-летний Валерий Бадмаев
Сегодня, 17:13ПолитикаФото: ysia.ru
Он выбран на должность главы районной прокуратуры сроком на 5 лет.

Пост прокурора Убинского района Новосибирской области занял 33-летний советник юстиции Валерий Бадмаев. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Валерий Бадмаев назначен главой районной прокуратуры сроком на 5 лет. До этого поста он работал старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СУ СК по Новосибирской области.

Новый прокурор Убинского района закончил Уральскую государственную юридическую академию в 2011 году. Начинал свою карьеру с должности помощника прокурора Дзержинского и Ленинского районов Новосибирска. Также был заместителем прокурора Болотнинского района.

«Бадмаев В.Б. коммуникабелен, тактичен, требователен, в коллективе пользуется уважением и авторитетом. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Новосибирской области», - сообщили в прокуратуре региона.

Стоит отметить, ещё зимой 2020 года прокуратуру района возглавил уроженец Омска Кондрашев Ростислав. Он делился со СМИ большими планами, ставил перед собой задачи по контролю соблюдения прав детей и стариков. О том, какую должность теперь займет Кондрашев не уточняется.

Материалы по теме:
Новосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы