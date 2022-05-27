Ремонт улицы Немировича-Данченко в Новосибирске завершат в 2022 году

Участок улицы Немировича-Данченко в Новосибирске сдадут в эксплуатацию в июне 2022 года после масштабного ремонта. На объекте побывал с проверкой мэр Анатолий Локоть 27 мая.

Самую загруженную магистраль левобережья мегаполиса ремонтируют в несколько этапов. Работы идут от Октябрьского моста до улицы Троллейной – это 800 метров дорожной полосы. «Сейчас остался небольшой участков завершить. Работы идут там за счет городского и областного бюджетов в рамках нацпроекта БКД. Уже летом приведем в порядок выезд из Новосибирска в сторону Ордынки», - сказал градоначальник. Сейчас специалисты снимают старый нижний слой асфальта и покрывают его новым – выполнено на сегодня 75% этих работ. Планируется, что ремонт завершат раньше срока по контракту – к 15 июню. Отметим, дорожные работы по улице Немировича-Данченко оцениваются в 30 млн рублей.

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