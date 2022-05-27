ФАС заблокировала конкурс на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

Стоит отметить, что мэр города Анатолий Локоть заявлял, что капитальный ремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году, но, как всегда, возникли неожиданные трудности при закупке. Такое происходит в Новосибирске постоянно, как и с достройкой линии метро - всегда возникают какие-либо трудности, хотя чаще всего деньги у города на это имеются.