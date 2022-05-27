ФАС заблокировала конкурс на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

ФАС заблокировала конкурс на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске
ФАС заблокировала конкурс на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске
Сегодня, 16:34ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области запретило проводить тендер «Гормост» от МУП Новосибирска, который связан с ремонтом Октябрьского моста за 2,23 млрд рублей.

Проверка была проведена после жалоб одного из участников аукциона. Запрет появился из-за нарушений заказчика – ему нужно устранить нарушения в документе с требованием о предоставлении участникам закупки выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

Также нужно устранить нарушения в требовании о независимой гарантии. В связи с этим «Гормост» может получить административный штраф.

Стоит отметить, что мэр города Анатолий Локоть заявлял, что капитальный ремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году, но, как всегда, возникли неожиданные трудности при закупке. Такое происходит в Новосибирске постоянно, как и с достройкой линии метро - всегда возникают какие-либо трудности, хотя чаще всего деньги у города на это имеются.

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