Капремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году после конкурса – мэр Новосибирска

Капремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году после конкурса – мэр Новосибирска
Капремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году после конкурса – мэр Новосибирска
Сегодня, 15:51ГородФото: Павел МирошниковСлева метромост, справа - Октябрьский мост в Новосибирске
Капремонт Октябрьского моста начнется в 2022 году, после поведения конкурса и определения подрядчика работ. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 13 мая, отвечая на вопросы журналистов.

Капитальный ремонт моста, официальное название которого - Октябрьский (а народное, по привычке - Коммунальный) будет проводиться поэтапно. Уже разработана документация на проезжую часть, далее также планируется этап реконструкции прилегающей развязки.

«Мы приступаем к конкурсным процедурам по капитальному ремонту. К самим работам по капитальному ремонту моста приступим, как только проведем конкурсные процедуры, и будет определен подрядчик. То есть, в этом году», - сообщил глава города Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов на прксс-конференции 13 мая 2022.

Напомним, в апреле 2022 аукцион, с целью ремонта Октябрьского моста, проводило муниципальное учрежение «Гормост». Ремонтные работы оценивались в 2.2 млрд. рублей. По условиям аукциона подрядчик обязан залить так называемый выравнивающий слой бетона, смонтировать ограждения, добиться восстановления тротуарных плит и создать каменную облицовку под карнизами опор.

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