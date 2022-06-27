Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Новосибирской области

Главный кардиолог региона Оксана Дуничева рассказала, что показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения в Новосибирской области за 2021 год снизился, по сравнению с 2020 годом на 3,9%. При том, что первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией за этот же период выросла на 15,1%.