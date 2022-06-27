Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Новосибирской области

Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Новосибирской области
Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в Новосибирской области
27 июня, 18:46ПолитикаФото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
В Новосибирской области расширилась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, увеличилась штатная численность врачей-кардиологов и снизилась летальность от заболеваний системы органов кровообращения.

Задачи улучшения медицинской помощи при болезнях системы кровообращения входит в национальный проект «Здравоохранение».

Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения обсудили на заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области. В коллегии приняли участие министр здравоохранения региона Константин Хальзов, заместители министра – Елена Аксёнова и Лада Шалыгина. А также директор Территориального фонда ОМС Елена Ягнюкова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора Елена Хрусталева, главные внештатные специалисты области: по медицинской профилактике, по внебольничной помощи, по первой помощи, по терапии, по паталогической анатомии, кардиолог и невролог. Представители Новосибирской облбольницы, НМИЦ имени Мешалкина, «РЖД-Медицины».

Участники коллегии обсудили организацию медпомощи кардиологическим и неврологическим больным и пациентам с коморбидными заболеваниями, а также основные задачи по снижению смертности данных категорий на всех этапах – от профилактических осмотров и диспансерного наблюдения на амбулаторном, до регламента работы службы скорой помощи и высокотехнологичных вмешательств на стационарном.

Заместитель министра здравоохранения Лада Шалыгина отметила, что в 2022 году в регионе сохраняется устойчивая динамика снижения летальности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь это связано с восстановлением в связи с улучшением эпидемической ситуации как экстренной, так и плановой медицинской помощи. Особенно региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Главный кардиолог региона Оксана Дуничева рассказала, что показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения в Новосибирской области за 2021 год снизился, по сравнению с 2020 годом на 3,9%. При том, что первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией за этот же период выросла на 15,1%.

Штатная численность врачей-кардиологов в регионе увеличилась на 6,5%. Расширилась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. За счет этого на 10,5% выросла доля больных, госпитализированных в профильные отделения и снизилась летальность от заболеваний системы органов кровообращения. Увеличилась выявляемость артериальной гипертензии среди взрослого населения. Охват диспансерным наблюдением данной категории больных вырос на 8,7% и составил в 2021 году 95,5%.

Оксана Дуничева обозначила ближайшие задачи региональной кардиологической службы для сохранения этой тенденции. В том числе – увеличение количества черескожных коронарных вмешательств и специфической медикаментозной терапии при острых инфарктах миокарда; расширение перечня диагностических процедур в поликлиниках и стационарах; преемственность ведения кардиологических пациентов и создание трехуровневой системы оказания им медицинской помощи.

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