Власти опровергла нехватку лекарств для лечения болезни Паркинсона в Новосибирске

Начальник управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева уточнила, что в настоящее время в регионе есть более 14 тысяч упаковок лекарства с действующим веществом «Леводопа», которые нужны для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.