Власти опровергла нехватку лекарств для лечения болезни Паркинсона в Новосибирске

Новосибирское правительство опровергло информацию о нехватке лекарств для лечения болезни Паркинсона. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.
Начальник управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева уточнила, что в настоящее время в регионе есть более 14 тысяч упаковок лекарства с действующим веществом «Леводопа», которые нужны для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.
При этом в аптеках имеется больше 3 600 упаковок, которые имеют 11 торговых названий.
Власти намерены обратиться в прокуратуру для того, чтобы наказать СМИ за публикации информации, которая не соответствует действительности.