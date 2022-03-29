Власти опровергла нехватку лекарств для лечения болезни Паркинсона в Новосибирске

Власти опровергла нехватку лекарств для лечения болезни Паркинсона в Новосибирске
Власти опровергла нехватку лекарств для лечения болезни Паркинсона в Новосибирске
Сегодня, 16:26ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирской области в наличии более 14 тысяч упаковок лекарства для лечения Паркинсона

Новосибирское правительство опровергло информацию о нехватке лекарств для лечения болезни Паркинсона. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

Начальник управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева уточнила, что в настоящее время в регионе есть более 14 тысяч упаковок лекарства с действующим веществом «Леводопа», которые нужны для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.

При этом в аптеках имеется больше 3 600 упаковок, которые имеют 11 торговых названий.

Власти намерены обратиться в прокуратуру для того, чтобы наказать СМИ за публикации информации, которая не соответствует действительности.

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