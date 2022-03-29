Лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона исчезли из новосибирских аптек

Лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона исчезли из новосибирских аптек
Лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона исчезли из новосибирских аптек
Сегодня, 12:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Менять привычные лекарства на аналоги - опасно. У человека могут появиться побочные симптомы.

Из новосибирских аптек пропали жизненно важные лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона. По словам родственников больных, сейчас невозможно найти зарубежные препараты «Леводопа» и «Мадопар». А вот лекарство «Сталево» можно купить лишь в одной аптеке. Во все эти препараты входит действующее вещество «леводопа».

Болезнь Паркинсона (паралич дрожательный) — медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. В основе болезни — поражение нервных клеток ствола головного мозга. Средний возраст начала заболевания — 57 лет.

Как пишет НГС, перейти на аналоги важного препарата можно, но люди, которые болеют Паркинсоном, могут столкнуться с разными симптомами. На российском аптечном рынке еще остаются лекарства «Наком» и «Тидомет». К этим препаратам нужно подбирать новую индивидуальную дозировку, что затрудняет процесс.

Помимо этого, сибиряки могут столкнуться с новыми побочными эффектами. Отказ от привычных препаратов может привести к парализации или летальному исходу.

Ранее в Новосибирске с аптечных полок пропали препараты для щитовидной железы. Пациенты с проблемной щитовидной железой не могли купить препараты из-за того, что из аптек исчезли лекарства с веществом «левотироксин натрия». Однако после скандала лекарства все же завезли.

Материалы по теме:
2022Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы