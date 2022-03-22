О поставках лекарств для онкобольных в Новосибирск рассказал главный онколог региона

В данный период никаких перебоев не зафиксировано, однако не стоит забывать про риски с зарубежными поставками.

О ситуации с рисками поставок лекарств для онкобольных рассказал главный онколог Новосибирской области. Врач объяснил, какая ситуация сейчас происходит на фармацевтическом рынке. Об этом сообщил главный онколог региона, и. о. главного врача Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Вадим Захаров во время пресс-конференции в ТАСС во вторник, 22 марта. По словам Захарова, сейчас в аптеках фиксируется нехватка определенных препаратов. Стоит отметить, что пока дефицит никак не касается лекарств для пациентов с онкозаболеваниями. При этом главный онколог отметил, что в стране наблюдается сложная международная обстановка. Поэтому риски поставок некоторых препаратов все же могут возникнуть. Но в данный период, никаких перебоев не зафиксировано. «Если трезво оценивать ситуацию, риски в поставках существуют. Многие препараты у нас производятся на территории Российской Федерации, но субстрат и комплектующие поставляются из-за границы. Вероятность событий, которые могут привести к сложностям в логистике или иным проблемам, конечно же, существует. Но мы держим руку на пульсе, проработали список жизненно важных лекарственных препаратов для лечения злокачественных образований. Думаю, что нам удастся сгладить дефициты и угрозы дефицита», – объяснил Вадим Захаров.

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