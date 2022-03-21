Поставку лекарств от щитовидной железы вновь возобновят в Новосибирске

«У дистрибьюторов и у производителей проблем с производством и запасами нет, более того, есть российский производитель «L-тироксина». И в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены», - отметила Алла Самойлова.