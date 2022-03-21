Поставку лекарств от щитовидной железы вновь возобновят в Новосибирске

В Новосибирске вновь появятся лекарства для щитовидной железы. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
По словам главы ведомства, дефицит лекарств для пациентов с гипотиреозом возник из-за ажиотажного спроса. Нуждающиеся в необходимом лечении запасаются препаратами впрок, тем самым создавая искусственный дефицит.
«У дистрибьюторов и у производителей проблем с производством и запасами нет, более того, есть российский производитель «L-тироксина». И в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены», - отметила Алла Самойлова.
Напомним, ранее Atas.info писал о том, что в Новосибирске стало трудно приобрести нужные лекарства для пациентов с заболеваниями щитовидной железы. В аптеках города исчезли таблетки с веществом «левотироксин натрия».