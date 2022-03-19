Препараты для щитовидной железы пропали из аптек Новосибирска

По данным сервиса Lekvapteke, в настоящее время невозможно купить в аптеках «Эутирокс» и «Л-Тироксин». Очевидец рассказала НГС, что множество человек не могут купить эти препараты, а врачи говорят – «Ждите», потому что не смертельное заболевание.