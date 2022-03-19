Препараты для щитовидной железы пропали из аптек Новосибирска

Препараты для щитовидной железы пропали из аптек Новосибирска
Препараты для щитовидной железы пропали из аптек Новосибирска
Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В мэрии Новосибирска уточнили, что новая поставка препаратов будет в начале следующей недели

Пациенты с проблемной щитовидной железой не могут купить препараты из-за того, что из аптек исчезли лекарства с веществом «левотироксин натрия».

По данным сервиса Lekvapteke, в настоящее время невозможно купить в аптеках «Эутирокс» и «Л-Тироксин». Очевидец рассказала НГС, что множество человек не могут купить эти препараты, а врачи говорят – «Ждите», потому что не смертельное заболевание.

В мэрии Новосибирска ответили, что так и есть – в Новосибирской муниципальной аптечной сети сейчас препараты не приобрести. Наблюдается ажиотаж на эти препараты. За неделю был раскуплен 2-месячный запас. В начале следующей недели препараты поступят в аптеки.

В России даже появилась петиция, которая посвящена министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Граждане просят разобраться с поставками «Эутирокса» и «Л-Тироксина» – её подписали уже более 54 тысяч человек.

Левотироксин натрия – это синтетический заменитель тироксина, гормона, который у здорового человека синтезируется щитовидной железой.

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