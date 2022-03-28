Спрос на лекарства в муниципальных аптеках снизился в Новосибирске

Спрос на лекарства в муниципальных аптеках снизился в Новосибирске
Спрос на лекарства в муниципальных аптеках снизился в Новосибирске
Сегодня, 10:38ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Запасов лекарств хватит на 5 месяцев.

В Новосибирске фиксируется снижение спроса в муниципальных аптеках города. Об это заявил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании 28 марта.

Как отметил глава города, в городе наблюдается снижение товарооборота в аптеках. Также снижение спроса фиксируют в самих аптечных сетях.

«Подчеркиваю, что все лекарства в муниципальной сети есть», — уточнил Анатолий Локоть.

Министр здравоохранения по региону Константин Хальзов отметил, что запасов на складе «Новосибоблфарма» хватит еще на пять месяцев. Он добавил, что в Новосибирской области продолжается закупка лекарственных препаратов.

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