Лекарство от щитовидной железы поступило в аптеки Новосибирска

Лекарство от щитовидной железы поступило в аптеки Новосибирска
Лекарство от щитовидной железы поступило в аптеки Новосибирска
Сегодня, 07:56ГородФото: Медиахолдинг1Mi
В аптеки Новосибирска начали поступать партии лекарств от щитовидки «Эутирокс» и «Л-Тироксин». Однако их быстро раскупают.

Аптека «Акварель» на Красном проспекте получила упаковку препарата «Эутирокс» 27 марта. Уже утром на следующий день все запасы лекарства распродали, заказы шли даже по телефоны, цитирует фармацевта НГС.

Аптека «Фитоцентр Ромашка» в Краснообске получила 20 упаковок «Л-Тироксина». Препарат от щитовидной железы распродали буквально за час.

В нескольких новосибирских аптечных сетях лекарства продают строго по рецепту. Пока у них есть запасы упаковок «Эутирокса» и «Л-Тироксина».

Напомним, с нехваткой препаратов от щитовидной железы столкнулись жители Новосибирска в начале марта. Городские власти обещали ускорить поставку в ближайшее время.

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