Экс-глава комитета рекламы мэрии Новосибирска Лобыня обжаловал приговор

Экс-глава комитета рекламы мэрии Новосибирска Лобыня обжаловал приговор
Экс-глава комитета рекламы мэрии Новосибирска Лобыня обжаловал приговор
Сегодня, 16:23ПолитикаФото: мэрия Новосибирска
Адвокатам осужденного за взятки экс-начальника комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни удалось обжаловать приговор в виде лишения свободы на 5,9 лет. Об этом сообщается в картотеке Дзержинского районного суда.

Главного рекламщика Новосибирска Любыню признали виновным в отмывании денег и взяточничестве ещё 18 апреля 2022 года. Его приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии.

По версии следствия и суда, чиновник получал деньги от деятельности фирмы, которой управлял. Также брал взятки в размере около 900 тысячи рублей за размещение рекламных щитов и баннеров. После деньги отмыл незаконным путем.

Защита Дмитрия Лобыни подала апелляционную жалобу после вынесения приговора. Дело поступит в Новосибирский областной суд, если прокуратура внесет возражение.

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