Экс-глава комитета рекламы мэрии Новосибирска Лобыня обжаловал приговор

Главного рекламщика Новосибирска Любыню признали виновным в отмывании денег и взяточничестве ещё 18 апреля 2022 года. Его приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии.
По версии следствия и суда, чиновник получал деньги от деятельности фирмы, которой управлял. Также брал взятки в размере около 900 тысячи рублей за размещение рекламных щитов и баннеров. После деньги отмыл незаконным путем.
Защита Дмитрия Лобыни подала апелляционную жалобу после вынесения приговора. Дело поступит в Новосибирский областной суд, если прокуратура внесет возражение.