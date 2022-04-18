Экс-главного рекламщика Новосибирска Лобыню приговорили к 5,9 годам колонии

Также его оштрафовали на 3 млн рублей и запретили занимать госдолжность на 6 лет.

В понедельник, 18 апреля 2022 года, в Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему председателю комитета рекламы и информации мэрии Дмитрию Лобыни. Его судили по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Экс-главного рекламщика Новосибирска Дмитрия Лобыню приговорили к 5 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также утвердили штраф в размере 3 миллионов рублей и запретили занимать должности в государственных структурах на 6 лет, сообщает НГС со ссылкой на Дзержинский районный суд. Напомним, Лобыню задержали 25 сентября 2020 года за взяточничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности. В отношении него возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ. По данным следствия и суда, чиновник мэрии похитил более 899 тысяч рублей на несогласованном размещении наружной рекламы. Чуть меньше половины от этой суммы он успел отмыть через подконтрольные ему фирмы. До суда Лобыня находился под домашним арестом.

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