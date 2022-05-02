Жители улицы Демакова выступили против новостроек у технопарка

Новосибирцы выступили против застройки улицы Демакова жилыми домами из-за того, что им обещали, что возле будущего парка не будет зданий

В Новосибирске жители улицы Демакова и микрорайона «Щ» выступили против строительства жилых домов возле будущего парка в пойме реки Чербузы. Застройщиком выступит компания «Аква Сити», а под новостройки уйдет треть территории. Однако раньше им обещали, что рядом с парком не станут возводить жилые многоэтажки. При этом застройщик уточнил, что на благоустройство парка готовы вложить 20 млн рублей. Перед этим им необходимо обменять землю – территорию в микрорайоне «Ясный берег» на два участка на улице Демакова. Гендиректор Владислав Бурмистров заявил, что планов на застройку пока нет. Более того, земля находится в федеральной собственности и поэтому обмен невозможен, пишет НГС.

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