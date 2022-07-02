Многодетная семья едва не лишилась телевизора за пьяную езду матери под Новосибирском

Молодую женщину накануне остановили за вождение в нетрезвом виде. Суд выписал ей штраф в размере 30 000 рублей, которые она не торопилась выплачивать.
«С карт 30-летней многодетной матери списывали около 1000 рублей в счет долга, однако полная сумма о ней так и не поступала. Пристав приехал к ней домой и наложил арест на телевизор. Только после этого, женщина нашла выход и расплатилась», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Задолженность была закрыта через три дня. Производство в отношении сибирячки окончено.