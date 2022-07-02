Многодетная семья едва не лишилась телевизора за пьяную езду матери под Новосибирском

Многодетная семья едва не лишилась телевизора за пьяную езду матери под Новосибирском
Многодетная семья едва не лишилась телевизора за пьяную езду матери под Новосибирском
Вчера, 11:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Телевизор семьи арестовали за пьяную езду матери под Новосибирском

Многодетная мать могла лишиться телевизора из-за штрафа за пьяное вождение в Новосибирской области. Об этом сообщает УФССП по региону.

Молодую женщину накануне остановили за вождение в нетрезвом виде. Суд выписал ей штраф в размере 30 000 рублей, которые она не торопилась выплачивать.

«С карт 30-летней многодетной матери списывали около 1000 рублей в счет долга, однако полная сумма о ней так и не поступала. Пристав приехал к ней домой и наложил арест на телевизор. Только после этого, женщина нашла выход и расплатилась», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Задолженность была закрыта через три дня. Производство в отношении сибирячки окончено.

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