Сколько получают участники спецоперации – сумму назвал Новосибирский военкомат

Сколько получают участники спецоперации – сумму назвал Новосибирский военкомат
Сколько получают участники спецоперации – сумму назвал Новосибирский военкомат
Сегодня, 08:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Военкомат Новосибирска озвучил зарплату участников спецоперации на Украине

Участникам специальной военной операции на Украине, а именно контрактникам, платят от 150 тысяч рублей. Такую сумму назвали комиссариаты Советского и Первомайского района города Новосибирска. Информацию распространяют в агитационных плакатах.

Так, военному, проходящему службу в горячей точке, обещают до двух окладов и около 150 тысяч рублей ежемесячно в виде премии. К тому же, за участие в активных наступательных действиях доплачивают ещё по 8 тысяч рублей в сутки и по 300 тысяч рублей за уничтожение техники противника.

Когда военный заключает контракт, ему выплачивают единовременное пособие в 200 тысяч рублей от губернатора Новосибирской области и предоставляются льготы до 50% при оплате ЖКХ, а дети могут поступать в вузы вне конкурса.

В самой листовке пишут, что на службу по контракту могут пойти мужчины от 18 до 50 лет. Образование не менее 9 классов.

А вот служба в России оплачивается гораздо меньше – в 30 тысяч рублей. Контрактник может рассчитывать на жилье и компенсацию после трех лет.

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