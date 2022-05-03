Сезон сморчков 2022 начался - первые грибы собирают новосибирцы в майские праздники

Сезон сморчков 2022 начался - первые грибы собирают новосибирцы в майские праздники
Сезон сморчков 2022 начался - первые грибы собирают новосибирцы в майские праздники
Сегодня, 10:49ОбществоФото: pixabay.comПервые сморчки появились в окрестностях Новосибирска
Грибники делятся фото первых сморчков, собранных в окрестностях Новосибирска в первые выходные мая 2022. Мнения сборщиков разошлись: где-то найдены лишь единичные экземпляры, а где-то грибы «можно будет косить».

Первые весенние грибы – сморчки появились в лесах вокруг Новосибирска в майские праздники 2022. Грибники делятся фото своей добычи в группе «Грибы и грибные места Новосибирск форум 2021».

Бросается в глаза пост с фото полной корзины сморчков. «30 апреля. Лес около пос. Мочище, остановка: «Лес», координаты: 55.136432, 82.866827, сообщает автор поста.

«Сегодня заходила в лес, там, где всегда беру сморчки и шапочку, нет ничего. Стрелы папоротника еще не вылезли, а эти грибы всегда со стрелами идут», - не согласна Алена Субботина.

«Окрестности Кольцово. Бродили около часа. Тихо, сморчки отсутствуют. Пара шальных себя обнаружили, и пока всё», - констатирует известный новосибирский фотограф Денис Винокуров.

«Шапочка. Между Васхнил и шлюзом. Дня три и можно косить», - полон оптимизма комментатор «Храм Храм».

Возможно, его прогнозы сбудутся после мощного дождя обрушившегося на окрестности Новосибирска 2 мая – ранее почва была суховата для богатого урожая сморчков. Традиционно грибными местами славится Советский район Новосибирска и южнее - березняки в Искитимском районе.

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