Сезон сморчков 2022 начался - первые грибы собирают новосибирцы в майские праздники

Первые весенние грибы – сморчки появились в лесах вокруг Новосибирска в майские праздники 2022. Грибники делятся фото своей добычи в группе «Грибы и грибные места Новосибирск форум 2021».
Бросается в глаза пост с фото полной корзины сморчков. «30 апреля. Лес около пос. Мочище, остановка: «Лес», координаты: 55.136432, 82.866827, сообщает автор поста.
«Сегодня заходила в лес, там, где всегда беру сморчки и шапочку, нет ничего. Стрелы папоротника еще не вылезли, а эти грибы всегда со стрелами идут», - не согласна Алена Субботина.
«Окрестности Кольцово. Бродили около часа. Тихо, сморчки отсутствуют. Пара шальных себя обнаружили, и пока всё», - констатирует известный новосибирский фотограф Денис Винокуров.
«Шапочка. Между Васхнил и шлюзом. Дня три и можно косить», - полон оптимизма комментатор «Храм Храм».
Возможно, его прогнозы сбудутся после мощного дождя обрушившегося на окрестности Новосибирска 2 мая – ранее почва была суховата для богатого урожая сморчков. Традиционно грибными местами славится Советский район Новосибирска и южнее - березняки в Искитимском районе.