Незаконную вырубку леса заподозрили жители села Коурак Новосибирской области

Незаконную вырубку леса заподозрили жители села Коурак Новосибирской области
Незаконную вырубку леса заподозрили жители села Коурак Новосибирской области
Сегодня, 12:19ОбществоФото: читателей Atas.info
Неизвестные вывозили на большегрузах деревья ночью 4 апреля из леса в селе Коурак.

Жители села Коурак Новосибирской области пожаловались на контрабанду древесины. С их слов, неизвестные вывозили на фурах деревья из леса в ночь на понедельник 4 апреля 2022.

«Сегодня ночью, примерно в 4 часа, вывозили деревья на федеральную трассу большими партиями. Сразу в несколько грузовиков грузили», - сообщили Atas.info местные жители.

Новосибирцы рассказали, что деревья спиливали неизвестные люди в лесу между сёл Коурак и Старогутово ещё в ноябре 2021 года. Сейчас они вернулись, чтобы продолжить работу.

В администрации Тогучинского района ситуацию оперативно не прокомментировали. Однако ответ по поводу этого ночного промысла дали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

«Да, рубка законная, на основании договора», - заявили в минприроды Atas.info.

Также в ведомстве отметили, что на этой неделе специалисты планируют выйти на патрулирование данных участков с целью контроля соблюдения лесного законодательства.

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