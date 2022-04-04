Незаконную вырубку леса заподозрили жители села Коурак Новосибирской области

Жители села Коурак Новосибирской области пожаловались на контрабанду древесины. С их слов, неизвестные вывозили на фурах деревья из леса в ночь на понедельник 4 апреля 2022.
«Сегодня ночью, примерно в 4 часа, вывозили деревья на федеральную трассу большими партиями. Сразу в несколько грузовиков грузили», - сообщили Atas.info местные жители.
Новосибирцы рассказали, что деревья спиливали неизвестные люди в лесу между сёл Коурак и Старогутово ещё в ноябре 2021 года. Сейчас они вернулись, чтобы продолжить работу.
В администрации Тогучинского района ситуацию оперативно не прокомментировали. Однако ответ по поводу этого ночного промысла дали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
«Да, рубка законная, на основании договора», - заявили в минприроды Atas.info.
Также в ведомстве отметили, что на этой неделе специалисты планируют выйти на патрулирование данных участков с целью контроля соблюдения лесного законодательства.