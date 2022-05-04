Улицы перекроют для репетиции военного парада в Новосибирске 5 мая

Военные с 5 мая начнут тренироваться к параду в честь Дня победы 9 мая. В связи с этим будут перекрыты некоторые улицы Новосибирска для движения транспорта.

В Новосибирске будут перекрывать 5 мая некоторые улицы для репетиции парада Победы. Первая репетиции начнется завтра, в 20:00. 5 мая с 17:30 до 22:30 движение транспорта будет прекращено по следующим улицам: - по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

- по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

- по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

- по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

- по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

- по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта. В тот же день, с 18:30 до 22:30 будет перекрыта дорога по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе. С 07:30 до 22:30 движение будет приостановлено на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской, по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 5 мая с 18:30 до 22:30 будут закрыты входы (выходы) станции метро Площадь Ленина. Также в эти дни будут изменены схемы движения общественного транспорта.

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