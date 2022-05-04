Улицы перекроют для репетиции военного парада в Новосибирске 5 мая

В Новосибирске будут перекрывать 5 мая некоторые улицы для репетиции парада Победы. Первая репетиции начнется завтра, в 20:00.
5 мая с 17:30 до 22:30 движение транспорта будет прекращено по следующим улицам:
В тот же день, с 18:30 до 22:30 будет перекрыта дорога по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.
С 07:30 до 22:30 движение будет приостановлено на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской, по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
5 мая с 18:30 до 22:30 будут закрыты входы (выходы) станции метро Площадь Ленина. Также в эти дни будут изменены схемы движения общественного транспорта.