Названы правила допуска горожан на Парад Победы в Новосибирске

Правила допуска на парад Победы в Новосибирске создан для обязательного выполнения гражданами, которые работают или проживают в городе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
9 мая с 07:00 до 13:00 для жителей Новосибирска будет ограничен допуск на территорию площади Ленина и прилегающих к ней улиц на участках:
При этом на этих территориях вводится ограничение на ведение хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также ограничение на проведение публичных мероприятий во время парада и в местах проведения культурно-массовых и памятных мероприятий.
Вводится запрет на полеты малогабаритных летательных беспилотных устройств (коптеров, дронов, авиамоделей) и летательных аппаратов малой авиации (частные маломестные самолёты, парапланы, мотопарапланы, дельтапланы, мотодельтапланы.
Граждане будут допускаться на парад через контрольно-пропускные пункты, оборудованные необходимыми техническими средствами и устройствами (арочные и ручные металлодетекторы), сотрудниками полиции, частных охранных организаций совместно с работниками мэрии и дружинниками при предъявлении приглашений либо пропусков, действительных при предъявлении служебного удостоверения.
На военный парад в Новосибирске не пропустят граждан: