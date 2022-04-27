Названы правила допуска горожан на Парад Победы в Новосибирске

Названы правила допуска горожан на Парад Победы в Новосибирске
Названы правила допуска горожан на Парад Победы в Новосибирске
Сегодня, 18:57ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Городские власти ввели правила допуска жителей Новосибирска на парад Победы – их обязательно надо будет соблюдать

Правила допуска на парад Победы в Новосибирске создан для обязательного выполнения гражданами, которые работают или проживают в городе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

9 мая с 07:00 до 13:00 для жителей Новосибирска будет ограничен допуск на территорию площади Ленина и прилегающих к ней улиц на участках:

  • по Красному проспекту от ул. Ядринцевской до ул. М. Горького;
  • по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Депутатской от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
  • по ул. Щетинкина от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
  • по ул. М. Горького от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
  • Также будет ограничено движение автомобилей и мотоциклов, велосипедов, самокатов, гироскутеров, скейтбордов.

При этом на этих территориях вводится ограничение на ведение хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также ограничение на проведение публичных мероприятий во время парада и в местах проведения культурно-массовых и памятных мероприятий.

Вводится запрет на полеты малогабаритных летательных беспилотных устройств (коптеров, дронов, авиамоделей) и летательных аппаратов малой авиации (частные маломестные самолёты, парапланы, мотопарапланы, дельтапланы, мотодельтапланы.

Граждане будут допускаться на парад через контрольно-пропускные пункты, оборудованные необходимыми техническими средствами и устройствами (арочные и ручные металлодетекторы), сотрудниками полиции, частных охранных организаций совместно с работниками мэрии и дружинниками при предъявлении приглашений либо пропусков, действительных при предъявлении служебного удостоверения.

На военный парад в Новосибирске не пропустят граждан:

  • Имеющих при себе объемные сумки, громоздкие негабаритные предметы, предметы, запрещённые к проносу: оружие, огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые, бактериологические или химические вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы;
  • У которых с собой напитки в стеклянной, жестяной или пластиковой таре емкостью более 0,5 л.

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