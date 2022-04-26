В День Победы над Новосибирском пролетит боевая авиация МиГ-31 и Ми-8

В День Победы над Новосибирском пролетит боевая авиация МиГ-31 и Ми-8
В День Победы над Новосибирском пролетит боевая авиация МиГ-31 и Ми-8
Сегодня, 11:41ТранспортФото: Центральный военный округ/сайт
Пролет будет производиться на расстоянии от 200 метров, что является хорошим обзором.

В небе над Новосибирском 9 мая в День Победы пролетит военная авиация Центрального военного округа. Новосибирцы смогут наблюдать за двумя транспортно-штурмовыми и двумя истребителями над центральной площадью.

В 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне самолеты и вертолеты взлетят с двух аэродромов - Новосибирска и Красноярска. Полет будет на высоте от 200 до 400 метров, что позволит разглядеть парадный строй техники в небе.

Генеральная репетиция парадного полета в Новосибирской области назначена на 7 мая. В пролете примут участие четыре авиационной техники — два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-В и два истребителя-перехватчика МиГ-31.

Напомним, также колонну парада Победы возглавит легендарный танк Т-34 в Новосибирске. На парад Победы выведут ГАЗ-2330 «Тигр», БТР-80 и более современный – 82. Также, боевые машины – БМ-21 «Град», технику связи и зенитную. А вот в 2022 году зрителей оставят без современных тяжелых танков. Их проезд отменили, чтобы не повредить дороги в центре города.

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