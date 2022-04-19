В Новосибирске задействуют около 40 единиц военной техники на параде Победы

В ЦВО отметили, что колонну военной техники традиционно возглавит танк Т-34 – его сейчас готовят к параду. Во время первой тренировки механизированной колонны, которая прошла на военном аэродроме «Толмачево», был определен порядок и последовательность проезда многотонной техники в составе парадного расчета.