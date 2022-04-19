В Новосибирске задействуют около 40 единиц военной техники на параде Победы

Центральный военный округ (ЦВО) задействует около 40 единиц военной техники на параде 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«В механизированной части парада будет задействовано около 40 единиц военной техники», - уточнили в пресс-службе.
Жители Новосибирска смогут увидеть на параде боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», бронированные автомобили спецназначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82АМ, реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и другую военную технику.
В ЦВО отметили, что колонну военной техники традиционно возглавит танк Т-34 – его сейчас готовят к параду. Во время первой тренировки механизированной колонны, которая прошла на военном аэродроме «Толмачево», был определен порядок и последовательность проезда многотонной техники в составе парадного расчета.
Напомним, что в 2022 году День Победы 9 мая отметят в Новосибирской области в полном формате. В праздничный день для жителей и гостей города готовят два салюта и фейерверк.