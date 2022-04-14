Выплаты ветеранам ВОВ, войны, тыла к 9 мая 2022 – кто и сколько получит

Выплаты ветеранам ВОВ, войны, тыла к 9 мая 2022 – кто и сколько получит
Выплаты ветеранам ВОВ, войны, тыла к 9 мая 2022 – кто и сколько получит
Сегодня, 13:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Ветераны Отечественной войны, участники боевых действий, труженики тыла и другие категории пенсионеров получат единовременные выплаты по 10 000 рублей ко Дню Победы 9 мая. Рассказываем, кому и сколько положено в 2022 году.

Претендовать на разовую выплату могут граждане РФ, участвовавшие в боевых действиях во время ВОВ. Пенсионеры могут проживать как в России, так в Литве, Эстонии, Латвии.

Кому ещё положены выплаты к 9 мая – список категорий и сумма

В России ко Дню Победы пенсионерам положена фиксированная сумма в размере 10000 рублей. Однако в ряде регионов предусмотрены доплаты.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округу ветераны ВОВ получат по 15 000 рублей, труженики тыла по 10 000 рублей. В Тюменской области по 10 000 и 5 000 соответственно. К слову, в Новосибирской области пенсионерам дополнительно направят 5 000 рублей по указу губернатора.

В перечень получателей также входят военные, служащие на госбезопасности и флота, стояли на обороне городов, участники партизанского движения в СССР, корреспонденты и кинооператоры, работающие на территории штабов и фронта в период с 1941 по 1945 гг., лица, представленные к награде «За оборону Ленинграда».

Когда деньги поступят ветеранам

В ряде регионов России выплаты пенсионеры получат до конца апреля 2022 года. В праздничные дни «Почта России» будет работать по измененному графику. Однако сотрудники будут разносить деньги по домам до 30 апреля, а также 4, 5, 6, 7 мая.

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